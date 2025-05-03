В МЧС рассказали, где в Подмосковье самая сложная ситуация из-за непогоды

Сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия непогоды в Подмосковье, сообщил замначальника управления ведомства по Московской области Артем Иваницкий.

По его словам, наиболее сложная обстановка сложилась в Клине, Дмитрове, Солнечногорске, Истре, Пушкино, Сергиевом Посаде, Талдоме, Мытищах и Рузе. Работы ведутся круглосуточно.

«Специалисты распиливают и убирают упавшие деревья, обеспечивают пожарную безопасность в населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения», — рассказал Иваницкий.

Он уточнил, что в общей сложности задействованы 130 сотрудников МЧС и 27 единиц техники. Кроме того, 200 человек аэромобильной группировки ведомства приведены в готовность.

В Московской области на майские праздники из-за непогоды случился локальный блэкаут: после внезапного снегопада и ледяного дождя несколько сотен населенных пунктов оказались обесточены из-за обрыва линий электропередачи. Работы по восстановлению электроснабжения продолжались весь день 2 мая и ночью 3 мая.

Ранее жители Подмосковья рассказали «Газете.Ru» о последствиях майского снегопада.