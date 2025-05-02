«С ночи без света и воды»: жители Подмосковья — о последствиях майского снегопада

Прошедший снегопад оставил жителей Подмосковья без света и с поврежденными автомобилями

Циклон с мокрым снегом и ветром оставил жителей подмосковного Талдома без электричества, воды и тепла, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Ольга. По ее словам, воду и продукты не купить — магазины не работают.

«В городе много поваленных деревьев. С ночи сидим без света, тепла и воды. Воду купить негде — магазины не работают, света то нет. Информация была, что аварийные службы работают и вроде как в 17:00 обещают электричество дать в дома», — сообщила Ольга.

В соседнем Дмитрове из-за ночного снегопада электричество не отключалось, но обстановка тоже сложная, рассказала «Газете.Ru» жительница города Светлана.

«Много деревьев повалено и погнуто по Дмитровскому шоссе в сторону Москвы. Светофоры на трассе не работают. На дорогах аварийная обстановка — фуру на трассе развернуло, и она сложилась «в ножницы». Электрички не ходят ни в какую сторону, судя по расписанию. Я уже на работе и не могу точно сказать», — сказала девушка.

Циклон повалил десятки деревьев и в ближайшем к Москве Долгопрудном — одно из них упало прямо на припаркованный у дома автомобиль местной жительницы Елизаветы.

«В город еще не выезжала, пока увидела только поваленное дерево на своей машине и во дворах соседних домов. Машина повреждена, жду спецслужбы, чтобы распилили и убрали дерево. Дальше буду оценивать степень повреждения и ущерб. Дерево упало, скорее всего, ночью, в шесть утра уже соседи оповестили», — рассказала Елизавета.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что из-за непогоды обесточено более 90 населенных пунктов — на проводах образовалась наледь. Кроме того, за ночь упало большое количество деревьев.

По словам Воробьева, больше всего от стихии пострадали северные и северо-западные округа — Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. Ликвидацией последствий аномальных погодных условий занимаются более 200 аварийных бригад, отметил губернатор.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 1 мая в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков.

Ранее жителям центральной России спрогнозировали похолодание в майские праздники.