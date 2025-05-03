Названы сроки восстановления электроснабжения в Клину, Солнечногорске и Талдоме

Электроснабжение в Клину, Солнечногорске и Талдоме в Подмосковье восстановят к полуночи. Об этом заявил директор ПАО «Россети — Московский регион» Александр Пятигор в интервью телеканалу «360».

«К полуночи мы планируем оставшийся Дмитровский район — 37 населенных пунктов — включить, Клинский — еще 23 включить, по Мытищинскому завершить, соответственно, один населенный пункт. В Солнечногорске тоже завершить 80 населенных пунктов. И Талдомский тоже планируем завершить — 53 населенных пункта», — отметил он.

Незадолго до этого Минэнерго РФ сообщило, что в Подмосковье из-за непогоды остаются без электричества порядка семи тысяч потребителей. В работах на севере и северо-западе Подмосковья в круглосуточном режиме задействованы 146 бригад «Россети — Московский регион», добавили в ведомстве.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них оборвались из-за упавших деревьев.

В результате по всему региону оказались были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Без электричества остались около 26 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что авария в энергосистеме Подмосковья стала крупнейшей за 15 лет.