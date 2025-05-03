Блогер-миллионник Wylsacom задолжал ФНС 2,5 млн рублей

Известный видеоблогер Валентин Петухов, более известный под ником Wylsacom, оказался должен Федеральной налоговой службе (ФНС) более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Согласно данным налогового органа по ИНН Петухова, общая сумма недоимки составляет 2,648 млн рублей.

Отмечается, что YouTube-канал блогера, посвященный технологиям и гаджетам, имеет более 11,5 млн подписчиков. Это делает Петухова одним из самых влиятельных и уважаемых IT-блогеров в российском медиапространстве.

Накануне сообщалось, то долг Валдиса Пельша перед ФНС вырос больше чем на 1 млн рублей за неделю, что может послужить причиной закрытия телеведущему выезда из России. На данный момент задолженность Пельша перед службой составляет 2,5 млн рублей, а неделю назад она была около 1,2 млн рублей. При этом компания Пельша «РД Студия» получила в 2024 году 10 млн рублей чистой прибыли.

Ранее Минфин решил наделить ФНС полномочиями по комплексной оценке российского бизнеса.