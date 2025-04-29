ФНС получит полномочия по оценке бизнеса

Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставят право проводить комплексный анализ деятельности юридических лиц, в частности при осуществлении государственных закупок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанные Минфином поправки в закон «О налоговых органах Российской Федерации».

В пояснительной записке говорится, что оценка хозяйствующих субъектов непосредственно влияет на качество принятия решений, анализа и прогнозирования экономических данных как госорганами, так и самими экономическими субъектами.

Отмечается также, что в ФНС поступают запросы о заключении соглашений, предполагающих предоставление информации о результатах оценки бизнеса.

Инициаторами таких соглашений выступают сами пользователи, а к получаемым сведениям будут обращаться в целях безопасного расходования бюджетных средств, предоставляемых для обеспечения обороноспособности и исполнения государственного оборонного заказа, а также в рамках передачи российскими ведомствами региональных налоговых льгот бизнесу, говорится в сообщении.

Ранее ФНС отметила рост поступления налогов в бюджет в 2024 году.