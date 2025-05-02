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Валдису Пельшу могут запретить выезд из РФ из-за долга перед ФНС

SHOT: долг телеведущего Валдиса Пельша перед ФНС вырос на 1 млн рублей за неделю
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Долг Валдиса Пельша перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос больше чем на 1 млн рублей за неделю, что может послужить причиной закрытия телеведущему выезда из России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

На данный момент, отмечает Telegram-канал, задолженность Пельша перед ФНС составляет 2,5 млн рублей, а неделю назад она была около 1,2 млн рублей. SHOT считает, что телеведущий «рискует остаться без возможности выехать за границу».

При этом СМИ выяснили, что компания Пельша «РД Студия» получила в 2024 году 10 млн рублей чистой прибыли, а его ООО «Документалист» закрыло год с чистой прибылью в 9,5 млн рублей.

В ноябре 2024 года Пельш рассказывал, что съемки фильма «Ген высоты — 2. Гора всех гор» обошлись ему примерно в $700 тыс. Телеведущий раскрыл, что проект частично профинансировал его старый друг. Кроме того, некоторые компании предоставили технику и оказали поддержку в имиджевом плане. В рамках документального фильма Пельш взошел на гору К2, вторую по высоте вершину мира. Он признавался, что съемки «того стоили».

Ранее сообщалось, что на звездного психолога Степанову подала многомиллионный иск компания Tefal.

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