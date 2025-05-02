Валдису Пельшу могут запретить выезд из РФ из-за долга перед ФНС

Долг Валдиса Пельша перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос больше чем на 1 млн рублей за неделю, что может послужить причиной закрытия телеведущему выезда из России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

На данный момент, отмечает Telegram-канал, задолженность Пельша перед ФНС составляет 2,5 млн рублей, а неделю назад она была около 1,2 млн рублей. SHOT считает, что телеведущий «рискует остаться без возможности выехать за границу».

При этом СМИ выяснили, что компания Пельша «РД Студия» получила в 2024 году 10 млн рублей чистой прибыли, а его ООО «Документалист» закрыло год с чистой прибылью в 9,5 млн рублей.

В ноябре 2024 года Пельш рассказывал, что съемки фильма «Ген высоты — 2. Гора всех гор» обошлись ему примерно в $700 тыс. Телеведущий раскрыл, что проект частично профинансировал его старый друг. Кроме того, некоторые компании предоставили технику и оказали поддержку в имиджевом плане. В рамках документального фильма Пельш взошел на гору К2, вторую по высоте вершину мира. Он признавался, что съемки «того стоили».

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