В США сообщили, что затонувшую у Сицилии яхту попросили охранять из-за секретных данных

Водолазы потребовали у правительства Италии усилить охрану обломков затонувшей яхты Bayesian, поскольку есть опасения, что внимание международных разведок могут привлечь возможно хранящиеся в сейфах на судне данные. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться анонимными.

В августе яхта Bayesian затонула в районе города Палермо, который находится на Сицилии. По информации итальянского агентства ANSA, всего на судне находились 22 человека, 15 из них были спасены. Шесть человек, включая британского мультимиллионера Майка Линча и главу совета директоров американского банка Morgan Stanley Джонатана Блумера, после происшествия пропали без вести. Еще одного человека спасти не удалось.

Впоследствии водолазы обнаружили в затонувшем судне пропавших людей и вытащили их на сушу. Никто из пострадавших не выжил.

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