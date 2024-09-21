Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили, что затонувшую у Сицилии яхту попросили охранять из-за секретных данных

CNN: затонувшую у Сицилии яхту попросили охранять из-за секретных данных на ней

close
IMAGO/Peter Seyfferth via Reuters

Водолазы потребовали у правительства Италии усилить охрану обломков затонувшей яхты Bayesian, поскольку есть опасения, что внимание международных разведок могут привлечь возможно хранящиеся в сейфах на судне данные. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться анонимными.

В августе яхта Bayesian затонула в районе города Палермо, который находится на Сицилии. По информации итальянского агентства ANSA, всего на судне находились 22 человека, 15 из них были спасены. Шесть человек, включая британского мультимиллионера Майка Линча и главу совета директоров американского банка Morgan Stanley Джонатана Блумера, после происшествия пропали без вести. Еще одного человека спасти не удалось.

Впоследствии водолазы обнаружили в затонувшем судне пропавших людей и вытащили их на сушу. Никто из пострадавших не выжил.

Ранее бывшая суперъяхта российского сенатора протаранила лодку с пассажирами в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами