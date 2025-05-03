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В Токио митинг в защиту статьи об отказе от войны собрал 38 тысяч человек

Митинг в защиту статьи об отказе от войны собрал 38 тысяч человек в Токио
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Eugene Hoshiko/AP

В Токио состоялась масштабная акция протеста в защиту 9-й статьи японской конституции, посвященная 78-й годовщине ее принятия (3 мая). Как сообщает корреспондент РИА Новости, митинг в парке Ариакэ собрал 38 тысяч человек.

Участники акции выступили под лозунгами, отражающими основную цель митинга: сохранение мирного статуса Японии.

Среди лозунгов: «Нет дискуссиям об изменении конституции, с помощью конституции защитим мир, жизнь и права человека!», «Не гонка вооружений, а жизнь и существование!», «Love (с англ. — любовь. — прим. ред.) конституции, миру — мир!», «Вместо оружия (нужен) рис!».

Несмотря на активную кампанию правящей Либерально-демократической партии по пересмотру 9-й статьи, общественное мнение, по данным опросов ведущих японских изданий, противостоит этим планам. Опрос газеты «Асахи», проведенный в период с конца февраля по начало апреля среди 1899 респондентов, показал, что 56% высказались против изменений в 9-й статье, в то время как лишь 35% поддержали идею пересмотра закона.

До этого профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо заявил, то долгосрочное прекращение огня между Россией и Украиной маловероятно, если Киев продолжит придерживаться текущей позиции по отношению к «соседней великой державе.

Ранее в Японии согласились предоставить Украине спутниковые снимки.

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