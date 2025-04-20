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В Японии оценили вероятность предложенного Зеленским долгосрочного перемирия

Экономист Кумо: долгое перемирие маловероятно, если Украина не учтет интересы РФ
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Ivan Antypenko/Reuters

Долгосрочное прекращение огня между Россией и Украиной маловероятно, если Киев продолжит придерживаться текущей позиции по отношению к «соседней великой державе». Об этом заявил РИА Новости профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо.

«Думаю, следует учитывать реальность о том, что даже Япония и Германия, занимающие третье и четвертое место по ВВП в мире, не могут разрабатывать собственную политику в области безопасности без учета интересов своих соседей-супердержав», — подчеркнул эксперт.

По мнению профессора Кумо, в текущей ситуации, в которой доминирует Россия на фронте, в перемирии должна быть больше заинтересована Украина. Он также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который призвал США осуществить контроль за соблюдением перемирия Киевом.

«Это, безусловно, верно, поскольку неуправляемое «перемирие» является лишь пустыми словами», — отметил экономист.

Накануне Владимир Путин в честь светлого праздника Пасхи объявил перемирие, начиная с 18:00 19 апреля до полуночи 20 апреля. В этот период времени он запретил любые боевые действия в зоне проведения специоперации на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский сначала резко отреагировал на идею Путина, но потом поддержал ее и пообещал предпринять «зеркальные» меры. Он предложил продлить перемирие не только на период празднования Пасхи, а на 30 дней. По мнению Зеленского, это станет реальным шансом для России и Украины установить мир.

Ранее сообщалось, что в Артемовске впервые с 2022 года воцарилась мирная тишина.

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Пасхальное перемирие
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