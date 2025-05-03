Жители Кубани забили тревогу из-за пожара, бушующего четвертые сутки

В Щербиновском районе Краснодарского края уже несколько суток горят плавни (поросшие камышом и кустарником низкие берега рек и островки, затопляемые весной). Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Он опубликовал видео жителей хутора Красный Дар, на которых от места возгорания поднимается столб черного дыма, заметный с большого расстояния.

По словам очевидцев, плавни горят уже четвертый день. Жители боятся за свои дома, но власти утверждают, что хутору ничего не угрожает.

14 апреля глава МЧС Александр Куренков сообщил президенту России Владимиру Путину о начале пожароопасного сезона в 69 регионах страны. Он отметил, что наиболее сложная ситуация складывается в Дагестане, Бурятии, Приморском, Забайкальском и Краснодарском краях, а также в Астраханской и Калининградской областях. С начала года на территории РФ зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 тыс. гектаров, что значительно превышает показатели 2024 года.

Ранее обломки БПЛА стали причиной пожара в районе Сухого озера на Кубани.