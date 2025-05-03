Обломки БПЛА стали причиной пожара в районе Сухого озера на Кубани, сообщает оперштаб.

«Обломки[БПЛА] стали причиной возгорания в районе Сухого озера, повреждений нет. Огонь тушат пожарные расчеты», — говорится в сообщении.

Во втором случае обломки БПЛА повредили частный жилой дом в Темрюкском районе.

До этого глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщал о ракетной опасности в городе.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами — коридорах, ванных, туалетах, кладовых. Находясь на улице, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, парковке.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что в поселке Целина в Ростовской области произошел пожар в жилом доме после атаки дрона.

Сообщается о взрывах в Краснодарском крае и Ростовской области. В частности, не менее пяти взрывов произошло над городом Славянск-на-Кубани.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся высадить десант в Крыму.