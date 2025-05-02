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В Молдавии призвали сажать на 15 лет за воспрепятствование голосованию диаспоры

В Молдавии требуют ужесточить наказание за использование админресурса на выборах

Партия «Сердце Молдовы» выступила с инициативой расширения законодательной базы в целях сокращения риска фальсификаций на выборах. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

В видеоролике экс-глава Гагаузии Ирина Влах от лица партии требует «ужесточить наказание и ввести санкции против тех, кто покушается на волю народа».

По ее словам, в качестве наказания за использование административного ресурса должен быть приговор до 15 лет лишения свободы и запрет на занятия ответственных должностей. Для юридических лиц предлагается ввести ограничения или предусмотреть ликвидацию деятельности.

Кроме того, партия требует ввести санкции за косвенное финансирование партий иностранными организациями через СМИ или неправительственные организации, а также за воспрепятствование голосованию диаспоры и фальсификацию результатов на избирательных участках за рубежом. В качестве наказания политик также предлагает 15 лет лишения свободы для физлиц и санкции для юрлиц.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила победу действующей главы государства Майи Санду. По итогам голосования она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

При этом Стояногло долго удерживал лидерство. Например, по итогам подсчетов 90% протоколов он продолжал обгонять Санду, однако после учета бюллетеней с зарубежных участков перевес оказался на стороне его конкурентки. Причем в России, где, по заявлению оппозиции, проживают более 400 тыс. молдаван, Молдавия открыла всего лишь два избирательных участка. В результате проголосовать смогли лишь около 6 тыс. граждан.

Ранее молдавский оппозиционер Ирина Лозован была объявлена в международный розыск.

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