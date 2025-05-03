Москвичей предупредили об усилении ветра на все выходные

Сегодня и до понедельника, 5 мая, включительно в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

На канале призвали москвичей и гостей столицы быть внимательными на улице, не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что температура воздуха в российской столице вернется в климатическую норму только в середине мая. По его словам, 4 мая в Москве в сумерках ожидается погода без осадков и температура воздуха от +1 до +6°C. Днем же столицу ждут кратковременные дожди, потеплеет до +15-20°C. Но улучшение погоды не продлится долго.

До этого синоптик Тишковец сообщил, что в Москве 1 мая 2025 года был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков. По его словам, всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпали небывалые 24 мм, на Балчуге — 22 мм, а в Тушино — 28 мм.

Ранее московских водителей предостерегли от выезда на летних шинах из-за снега и дождя.