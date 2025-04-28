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В Ленобласти девочка попала в больницу после того, как собака покусала ей лицо

В Старой Ладоге собака покусала лицо двухлетнему ребенку
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Shutterstock/Pavel Hlystov

Двухлетняя девочка попала в больницу после того, как ее укусила собака в Ленинградской области. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Старой Ладоге. По данным издания, на ребенка напала собственная собака и покусала лицо.

Родители сами привезли пострадавшую в больницу, специалисты диагностировали у девочки укушенные раны лица, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

До этого в парке на юге Москвы на мужчину напала овчарка. Как рассказали очевидцы, 40-летний мужчина получил травмы, когда рядом находилась хозяйка животного. Она попыталась остановить питомца, но пострадавшему все равно пришлось бежать, перепрыгнув через забор.

У мужчины диагностировали рваные раны руки и предплечья. Помимо этого, животное искусало ему бок.

По словам местных жителей, собака уже нападала на знакомую хозяйки. После этого владелица заплатила штраф.

Ранее стая собак напала на пятилетнюю девочку в Ростовской области по дороге в магазин.

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