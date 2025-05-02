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Пес набросился на ребенка и вцепился ему в ягодицу на детской площадке в Ленобласти

В Ленобласти пес вцепился в ягодицу шестилетнему мальчику
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Shutterstock

В Ленинградской области шестилетний ребенок пострадал от нападения собаки на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 1 мая в поселке Ропша. На детской площадке по улице Заречной в дачном некоммерческом партнерстве «Сергеевка» собака напала на маленького мальчика. Животное укусило ребенка за ягодичную область.

Прибывшие на место медики скорой помощи обработали ребенку ссадину от укуса в области левой ягодицы. Родители пострадавшего, являющегося жителем Купчино, отдыхавшим на даче, отказались от предложенной госпитализации.

Полицейские обследовали близлежащие улицы, однако пса, совершившего нападение, обнаружить не удалось.

До этого бойцовская собака, неоднократно нападавшая на людей, покусала девушку в Сызрани. В результате пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Оренбургской области крупный пес повалил ребенка на асфальт и покусал ему голову.

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