Московских водителей предостерегли от выезда на летних шинах из-за снега и дождя

Из-за мокрого снега и дождя в Москве водителям следует выезжать только на зимней резине или пользоваться городским транспортом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В городе местами идут дождь и мокрый снег — рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать для поездок городской транспорт. По прогнозам синоптиков, дождь и мокрый снег продлятся до середины дня», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе также призвали автомобилистов заранее притормаживать у пешеходных переходов, избегать резких маневров и не отвлекаться на смартфоны во время езды, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

До этого стало известно, что из-за последствий снегопада и от упавших деревьев в Москве и области повреждены десятки машин.

Ранее в Ивановской области опрокинулся пассажирский автобус.