Синоптик рассказал, когда температура воздуха в Москве вернется в норму

Тишковец: температура воздуха в Москве вернется в норму только в середине мая

Температура воздуха в российской столице вернется в климатическую норму только в середине мая. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что 4 мая в Москве в сумерках ожидается погода без осадков и температура воздуха от +1 до +6°C. Днем же столицу ждут кратковременные дожди, потеплеет до +15-20°C. Но улучшение погоды не продлится долго.

«В понедельник, 5-го, начнет прорываться холодный фронт, зарядят ливни, ночью — +6-11°C, днем — +10-15°C. Во вторник распогодится, ночная температура — -1…+4°C, в середине дня — +9-14°C», — уточнил Тишковец.

По его словам, 7 мая в Москве днем ожидается небольшой дождь и до +10-15°C. На следующий день в зоне холодной фронтальной системы прошумят интенсивные ливни, в ночь — +1-6°C, после обеда — +6-11°C.

До этого синоптик Тишковец сообщил, что в Москве 1 мая 2025 года был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков. По его словам, всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпали небывалые 24 мм, на Балчуге — 22 мм, а в Тушино — 28 мм.

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