Врач объяснил, к чему приводит злоупотребление шашлыками

На майских праздниках увеличивается число случаев обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря из-за обилия спиртных напитков и жареного мяса. Об этом в беседе с «Лентой. ру» предупредил гастроэнтеролог, терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.

«Обилие шашлыков в комбинации со злоупотреблением спиртными напитками становится серьезным испытанием для пищеварения и грозит серьезными проблемами со здоровьем, особенно если ранее человек долгое время ел умеренно», — рассказал собеседник издания.

Лопатин добавил, что большое количество тяжелой пищи может спровоцировать обострение как желчнокаменной болезни, так и приступ желчной колики. Врач напомнил, что обострение таких заболеваний потребует экстренной госпитализации.

Среди прочего эксперт рассказал, что жареное мясо, куриные крылья, ребра, жирные соусы также увеличивают нагрузку на поджелудочную железу, что может спровоцировать развитие острого панкреатита.

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