Названы самые популярные рецепты маринадов для шашлыка у россиян

Майские праздники — традиционное время для пикников и приготовления шашлыков. Чтобы мясо получилось сочным, важно правильно подобрать маринад. Медиаплатформа Food.ru провела исследование и выяснила, по каким рецептам россияне маринуют мясо и овощи для приготовления на огне. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Чаще всего пользователи интересовались маринадами для курицы: на кефире, пиве, а также с добавлением киви. Эти рецепты суммарно просмотрели 484 тысячи раз.

В топ-5 популярных маринадов также вошел рецепт соуса для горбуши, собравший порядка 60 тысяч просмотров. Рыба получается нежной, а ее вкус — насыщенным благодаря кисло-сладкому маринаду, в состав которого входит цедра лимона, коньяк, соль, сахар и укроп. Завершает список популярных рецептов маринад, который подходит практически для любого вида мяса. В его основе — соевый соус, мед, растительное масло, репчатый лук, томаты, крахмал и специи. Он набрал 56 тысяч просмотров.

Газировка, сочетание майонеза, соевого соуса и лука стали основой для самых популярных маринадов для свинины. Суммарно такие рецепты собрали более 370 тысяч просмотров.

Говядину чаще всего мариновали в соусе песто и уксусе с луком, а самые смелые экспериментировали с добавлением киви. Эти рецепты набрали свыше 38 тысяч просмотров. Наиболее популярными маринадами для баранины стали луково-соевый и кефирный, суммарно их посмотрели 34 тысячи раз.

Рецепты куриного шашлыка набрали свыше 63 тысяч просмотров. Они понравились читателям разнообразием маринадов: от классического — с соевым соусом и томатной пастой до экзотического — с гранатовым соком. Популярностью также пользовались рецепты с майонезом, кетчупом и минеральной водой.

В большинстве рецептов рыбных шашлыков, которые суммарно набрали 23 тысячи просмотров, используется маринад из лимона, растительного масла и специй. Отдельно пользователи выделили шашлычки из трески в соусе из натурального йогурта с добавлением различных специй.

Особое место в рейтинге популярных шашлыков заняли вегетарианские альтернативы. Так, маринады для шампиньонов набрали 44 тысячи просмотров. Чаще всего пользователи интересовались классическими соусами с добавлением майонеза, чеснока и различных специй (32 тысячи просмотров). Овощные ассорти на углях, приправленные оливковым маслом и специями, набрали 31 тысячу просмотров.

Чаще всего рецепты шашлыка искали жители пяти городов. Абсолютным лидером стала Москва со 138 тысячами просмотров, в Санкт-Петербурге этот показатель почти вдвое ниже — 73 тысячи. В крупных региональных центрах спрос на рецепты шашлыка был достаточно высоким. Так, в Нижнем Новгороде интересовались рецептами маринадов более 40 тысяч раз, в Екатеринбурге и Новосибирске — 32 тысячи раз.

На первом месте у жителей всех пяти городов классический рецепт маринада для курицы на кефире: суммарно им интересовались свыше 70 тысяч раз. При этом на втором месте у петербуржцев оказался классический шашлык с луком, тогда как жители остальных четырех городов чаще выбирали овощной шашлык: например, гриль-салат с цукини и болгарским перцем.

Ранее россиянам посоветовали рецепты легких блюд на майские выходные.