В Удмуртии пенсионер спалил два соседних дома, жаря шашлыки

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела о пожаре, произошедшем в ноябре прошлого года по вине 72-летнего пенсионера. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

«В деревне Сепыч 72-летний мужчина на своем участке жарил шашлыки, но не учел противопожарное расстояние и поставил мангал близко к постройкам. Искры разлетелись на дровяник», – рассказал замначальника отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по региону Роман Ватлин.

В результате инцидента огонь перекинулся на соседние участки, уничтожив два дома с постройками общей площадью более 600 квадратных метров.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил пожарной безопасности и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Кроме того, пенсионер обязан возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб в размере 1,8 млн рублей.

До этого в МЧС напомнили россиянам, что приготовление шашлыков на балконе грозит крупным штрафом, а в случае пожара — уголовным делом. За разжигание огня в неположенном месте предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Ранее в Удмуртии пес по кличке Трамп спас из пожара двух пенсионеров.