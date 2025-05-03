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Петербургскому подростку в день рождения проломили череп в подъезде

В Петербурге подростку на день рождения проломили череп в подъезде
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Петербурге знакомый проломил 15-летнему подростку череп в подъезде на его день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 3 мая в подъезде дома на Толубеевском проезде в районе Парголово. В день своего 15-летия подросток получил тяжелые травмы в результате нападения. По предварительной информации, около пяти часов утра знакомый молодого человека нанес ему телесные повреждения.

Пострадавшего доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Врачи диагностировали у подростка открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Несовершеннолетнего поместили в нейрохирургическое отделение.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого россиянин проломил голову знакомому из-за давнего конфликта. Он напал на мужчину в подъезде и нанес ему несколько ударов бейсбольной битой по голове.

Ранее пьяный россиянин поссорился с сожительницей и проломил голову годовалой падчерице.

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