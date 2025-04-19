Пьяный россиянин поссорился с сожительницей и проломил голову годовалой падчерице

В Уфе будут судить мужчину, который поссорился с сожительницей и ударил по голове ее годовалую дочь. Об этом сообщает СУ СК РФ Башкирии.

По данным следствия, в марте 2025 года пьяный обвиняемый поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он попытался ударить женщину, которая держала на руках годовалую дочь, но попал девочке в голову.

Годовалый ребенок получил перелом теменной кости черепа, экспертиза установила, что здоровью пострадавшей был причинен тяжкий вред. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Курганинске бабушка нашла годовалого внука с ножевыми ранениями, на ребенка могла напасть его мать. 32-летняя женщина с годовалым сыном приехала в гости к матери. Оставшись наедине с ребенком, мать ударила его ножом. Бабушка ребенка вызвала скорую помощь и полицию. Подозреваемую в нападении задержали, по предварительной информации, она жаловалась на послеродовую депрессию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Калужской области мать швырнула младенца в стену и проломила ему череп.