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Россиянин проломил голову знакомому из-за давнего конфликта

В Воронеже мужчина избил знакомого битой и проломил ему череп
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Воронеже мужчина избил знакомого битой из-за давнего конфликта. Об этом сообщает полиция области.

Недавно в подъезде дома на улице Чебышева нашли искалеченного мужчину. 28-летнего местного жителя, получившего переломы черепа, госпитализировали.
Пострадавший указал на своего знакомого, с которым они долгое время враждовали. В тот день 36-летний мужчина напал на жертву в подъезде и нанес ему несколько ударов бейсбольной битой по голове. 

Злоумышленника нашли по камерам и задержали по месту жительства. Мужчина признал свою вину и сейчас находится под арестом. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее молодой человек напал на мастера с ножом из-за непонравившейся татуировки.

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