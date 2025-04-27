Россиянам дали советы, как перезапустить карьеру после увольнения в 40 лет

Когда человеку около 40 лет, за плечами уже обычно значительный профессиональный путь. И если в этот момент приходит увольнение, это может быть ощутимым ударом — не только по кошельку, но и по самооценке. О том, почему возраст и опыт — это конкурентное преимущество, как найти новое направление и сохранить уверенность в себе, «Газете.Ru» рассказала Валентина Куренкова, директор по взаимодействию с госорганами в компании «Нетология» и руководитель GR-направления Ассоциации инноваций в образовании РАЦИО.

Важно помнить: сегодня 40 лет — это разгар активной профессиональной жизни.

«Впереди еще 20 лет карьеры, и специалисты этого возраста могут быть столь же востребованы, как и 30-летние. Серебряный возраст сегодня — это 60+, а 40 — это зрелый этап, когда у человека уже есть опыт, но при этом все еще много энергии и гибкости. Более того, зрелый профессионализм, способность к самоанализу, высокая лояльность и управленческие навыки — сильные стороны, которые высоко ценятся. Кроме того, увольнение опытного сотрудника — не всегда следствие его ошибок. Чаще всего — это отражение внешних перемен: экономической нестабильности, внутренних трансформаций работодателя, смены бизнес-приоритетов. Такая ситуация может стать не концом, а поворотной точкой. После 40 лет многие специалисты не просто находят новое место, но и начинают совершенно новую карьеру, получают востребованную профессию, открывают бизнес или выходят на фриланс. Главное — не паниковать и не кидаться в первую попавшуюся вакансию. Лучше сначала перевести дух и трезво оценить обстановку», — объяснила она.

Психологи советуют взять короткую паузу, восстановить режим дня, наладить сон, питание и эмоциональное состояние. В спокойном состоянии проще понять, чего хочется дальше и в какую сторону двигаться. Это не про «отдохнуть от работы», а про внутреннюю перезагрузку — она поможет не совершить ошибку в выборе нового пути.

«Затем — перейти к практическим вопросам. Важно убедиться, что работодатель выполнил все обязательства: начислил зарплату, премии, отпускные и — если увольнение было по сокращению или по соглашению сторон — выплатил компенсации. Это не бонус, а законное право. В некоторых случаях речь может идти не об одной, а о двух или даже трех среднемесячных зарплатах. Если есть сомнения, стоит проконсультироваться с юристом или обратиться в Центр занятости», — отметила эксперт.

Кстати, встать на учет в Центр Занятости — тоже разумный шаг. Государство поддерживает уволенных: выплачивает пособия, предлагает обучение и помогает с трудоустройством. Размер выплат зависит от стажа, зарплаты на прошлом месте и длительности поиска работы. А главное — в это время можно легально заниматься саморазвитием, не теряя финансовой поддержки.

«Следующий шаг — разобраться в своих желаниях и возможностях. Сохранить прежнее направление или сменить сферу? Этот вопрос сегодня могут задавать себе специалисты на любом этапе своей карьеры. Рынок труда меняется, и почти каждая отрасль требует постоянного обновления навыков. Это означает, что переобучение — не «что-то дополнительное», а необходимость. Особенно если вы не работали с ИТ, цифровыми инструментами, ИИ или не владеете английским. Все это можно освоить за считанные месяцы — и это нормальный путь для взрослых специалистов», — посоветовала она.

В ряде отраслей сегодня наблюдается острая нехватка кадров. Это значит, что спрос на сотрудников сегодня крайне высок и у российских специалистов есть значительные шансы быстро найти новое место. Кроме того, в таких ситуациях компании вынуждены уделять внимание, в первую очередь, опыту и лояльности, а не возрасту. Обновите резюме, подключите нетворкинг: расскажите о поиске друзьям и бывшим коллегам. Также можно обратиться к карьерному консультанту. Он поможет адаптировать опыт под новые реалии и «переупаковать» его для конкретных вакансий.

«Не исключайте и альтернативные форматы: фриланс, самозанятость, проектная работа. Многие после 40 как раз решаются на то, чего раньше боялись — открыть своё дело, сменить род деятельности, работать в новом графике. Некоторые выпускники курсов профобучения становятся самозанятыми и успешно зарабатывают в разнообразных направлениях», — резюмировала специалист.

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