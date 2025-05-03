В парке «Патриот» высадили саженец в честь отца Путина

В парке «Патриот» высадили саженец в память об отце Путина к 80-летию Победы

В подмосковном парке «Патриот» прошла торжественная церемония высадки геоглифа, посвященного 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, один из саженцев высадили в память о Владимире Спиридоновиче Путине — отце президента России Владимира Путина, который участвовал в обороне Ленинграда.

Геоглиф состоит из слов «80 Лет Победы» и изображения пятиконечной звезды — символа Победы. Его оформили из саженцев дерена и пузыреплодника. Для изображения звезды использовали саженцы особого оттенка, создавая яркий акцент на фоне основной композиции. Все саженцы — именные и высажены в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

В конце марта в Москве на Поклонной горе в рамках благотворительного проекта «Шатер Рамадана» состоялся вечер памяти, посвященный подвигу ветерана Великой Отечественной войны Владимира Спиридоновича Путина.

Ранее стал известен адрес места жительства семьи Путина во время блокады.