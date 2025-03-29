Подвиг отца Владимира Путина вспомнили на Поклонной горе в Москве

В Москве на Поклонной горе в рамках благотворительного проекта «Шатер Рамадана», состоялся вечер памяти, посвященный подвигу ветерана Великой Отечественной войны Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

В мероприятии приняли участие участники СВО и семьи военнослужащих. Участники вечера вспоминали историю жизни Владимира Спиридоновича, отказавшегося от брони и ушедшего на фронт в первые дни войны, его ранение под Невским пятачком и последующую реабилитацию в блокадном Ленинграде.

В рамках вечера звучали стихи о родителях президента, скрипичная музыка и песочное шоу, визуально воссоздавшее историю жизни семьи Путиных.

Президент России Владимир Путин ранее рассказывал о своем отце, добровольно ушедшем на фронт в первые дни Великой Отечественной войны, несмотря на возможность остаться работать на оборонном предприятии. Получив тяжелое осколочное ранение ноги, Владимир Спиридонович был спасен своим сослуживцем.

До этого в ходе «прямой линии» Владимир Путин рассказал о болезни своего отца. Президент сообщил, что у родителя был рак спины, причем довольно долго не могли поставить диагноз.

Ранее стал известен адрес места жительства семьи Путина во время блокады.