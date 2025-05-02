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В Брянской области сбили украинские БПЛА

Минобороны России: силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Брянской областью
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MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 2 мая уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, дроны были ликвидированы около 20:45 мск.

2 мая в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат ВСУ. В министерстве заявили, что в результате в Республике Крым и над акваторией Черного моря были ликвидированы 89 и 23 беспилотника соответственно, еще четыре БПЛА нейтрализовали в Краснодарском крае и два — в Орловской области. Также системы ПВО сбили по одному дрону в воздушном пространстве Белгородской, Брянской областей и в небе над акваторией Азовского моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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