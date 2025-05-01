Россияне рассказали об основных тратах на майские праздники

Более 60% опрошенных россиян рассказали, что главными расходами в майские праздники для них являются организация пикников и поездок. Это следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Сравни», данные которого приводит РИА Новости.

При этом отмечается, что 40% участников опроса намерены потратить на выезд за город не более 5 тысяч рублей.

В ходе исследования, основанного на опросе 1500 россиян старше 18 лет со всей страны, выяснилось, что траты на путешествия либо покупки для дачи запланировали по 14% опрошенных. Еще 11% намерены выделить средства на развлечения в кафе, ресторанах и на мероприятиях.

По результатам опроса, 53% предпочитают проводить майские праздники дома с семьей. Около четверти отдыхают в загородных домах или на дачах, 13% остаются в городе и посещают парки, а 9% планируют поездки по России или за рубеж.

При этом 40% респондентов рассчитывают уложиться в бюджет до 5 тысяч рублей, а 32% пока не определились с расходами на майские. Еще 12% планируют потратить на праздники от 5 до 10 тысяч рублей, 7% - от 10 до 30 тысяч рублей, и столько же – более 30 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что Крым стал самым популярным направлением для отдыха на майские праздники. Продажи туров на полуостров на этот период превысили прошлогодние на треть.

Ранее россиянам посоветовали рецепты легких блюд на майские выходные.