Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали об основных тратах на майские праздники

Более половины россиян назвали главной тратой на майские организацию пикников
close
Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы/mos.ru

Более 60% опрошенных россиян рассказали, что главными расходами в майские праздники для них являются организация пикников и поездок. Это следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Сравни», данные которого приводит РИА Новости.

При этом отмечается, что 40% участников опроса намерены потратить на выезд за город не более 5 тысяч рублей.

В ходе исследования, основанного на опросе 1500 россиян старше 18 лет со всей страны, выяснилось, что траты на путешествия либо покупки для дачи запланировали по 14% опрошенных. Еще 11% намерены выделить средства на развлечения в кафе, ресторанах и на мероприятиях.

По результатам опроса, 53% предпочитают проводить майские праздники дома с семьей. Около четверти отдыхают в загородных домах или на дачах, 13% остаются в городе и посещают парки, а 9% планируют поездки по России или за рубеж.

При этом 40% респондентов рассчитывают уложиться в бюджет до 5 тысяч рублей, а 32% пока не определились с расходами на майские. Еще 12% планируют потратить на праздники от 5 до 10 тысяч рублей, 7% - от 10 до 30 тысяч рублей, и столько же – более 30 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что Крым стал самым популярным направлением для отдыха на майские праздники. Продажи туров на полуостров на этот период превысили прошлогодние на треть.

Ранее россиянам посоветовали рецепты легких блюд на майские выходные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами