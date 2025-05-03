В Ростовском поселке ввели режим ЧС после падения беспилотника

В границах нескольких улиц поселка Целина Ростовской области ввели режим ЧС после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает глава администрации Целинского района области Оксана Косенко, передает «Интерфакс».

«В настоящий момент место падения обломков БПЛА оцеплено. В границах улиц... введен режим ЧС», — сообщила она.

По ее словам, в настоящее время создана комиссия с целью проведения обходов в пострадавших домах для выявления размера ущерба.

В ночь на 3 мая южные регионы Российской Федерации подверглись массовой атаке украинских ракет и беспилотников. По данным Минобороны РФ, общее количество сбитых дронов составило 170, подавляющее большинство из них уничтожено над Крымом и Краснодарским краем. Над акваторией Черного моря сбиты 11 крылатых ракет. В Новороссийске повреждены три многоквартирных жилых дома, пострадали пять человек, включая двоих детей.

Ранее над Курской областью сбили украинский беспилотник.