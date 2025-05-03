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Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, аппарат самолетного типа сбили около 10:00 мск. Данных о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

Всего за ночь силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над российскими регионами. Большинство — 96 дронов — сбили над территорией Республики Крым, а 47 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем.

Также в ночь на 3 мая украинские войска атаковали Новороссийск в Краснодарском крае. По данным министерства обороны РФ, всего в небе над регионом было уничтожено 47 беспилотников. Как рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали не менее четырех человек. Двоих детей и двоих взрослых доставили в больницы с ранениями разной степени тяжести.

Более того, в Новороссийске были повреждены три многоквартирных дома и три резервуара на территории местного зернового терминала. Здесь упали фрагменты уничтоженного БПЛА, спровоцировав возгорание. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь.

Ранее момент атаки украинского беспилотника на дом в Новороссийске попал на видео.

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