Живых котов замуровали в подвале дома в Новосибирске

В Новосибирске местные жители возмутились из-за того, что в подвале одного из домов замуровали живых котов. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Инцидент произошел в многоквартирном доме №28/1 по Народной улице. Предварительно, в начале майских праздников сотрудники управляющей компании перекрыли доступ в подвал, несмотря на просьбы жильцов не оставлять без выхода находившихся там кошек. В результате животные оказались замурованными в помещении.

По словам местных жителей, кошки оставались взаперти в течение нескольких дней. Новосибирцы обратились в экстренные службы по номеру 112 с просьбой помочь освободить животных. В данный момент кошек уже освободили из западни.

До этого кот несколько дней просидел замурованным в стене, пока россиянка искала помощь. Она с удивлением обнаружила, что это оказался ее пропавший питомец.

Ранее в Новосибирске кота достали из вентиляции при помощи телефона.