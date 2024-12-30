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В Новосибирске кота достали из вентиляции при помощи телефона

В Новосибирске спасли кота из вентиляционной шахты

В Новосибирске спасатели помогли вытащить кота из вентиляционной шахты, напуганное животное удалось выманить с помощью телефона, привязанного к швабре. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба в Telegram-канале.

В экстренные службы обратилась 65-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что накануне в ее квартире производились ремонтные работы, два кота жительницы Новосибирска спрятались в вентиляционной шахте. Один выбрался наружу, а второй провалился глубоко в шахту.

Спасатели, прибывшие на вызов, решили приманить животное голосом хозяйки. Для этого они привязали сотовый телефон к швабре, включили видеозвонок и опустили швабру в шахту. Пока кот кусался и царапался, хозяйка по телефону уговаривала своего питомца. Воспользовавшись ситуацией, спасатели успели накинуть на кота веревку и вытащить его. Животное получило сильнейший стресс, но осталось целым и невредимым.

Ранее в Чебоксарах ломали стену, чтобы спасти замурованного в ней кота.

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