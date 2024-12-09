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Кот несколько дней просидел замурованным в стене, пока россиянка искала помощь

В Чебоксарах ломали стену, чтобы спасти замурованного в ней кота

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Pg21.ru

В Чебоксарах местная жительница два дня искала подмогу, чтобы вызволить кота, провалившегося в дыру с техническими коммуникациями в стене дома. Об этом сообщает издание «ProГород Чебоксары».

По словам жительницы дома №17/2 по улице Чернышевского, 6 декабря она услышала жалобные кошачьи крики, которые доносились из узкой шахты, по которой из подвала были протянуты электрические провода. Женщина два дня обзванивала разные организации. Ей удалось поговорить с представителем городской администрации, где ей посоветовали обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Там заявительнице согласились помочь. Сначала на место ЧП приехала аварийная служба. Осмотрев стену, из-за которой доносились крики кота, мужчины развели руками: они не могли помочь, так как в их компетенции не входило ломать стены. В итоге женщина дошла до руководителя управляющей компании, который выслал к дому главного инженера. Он вместе с коллегами извлек из стены несколько кирпичей и высвободил животное.

Женщина с удивлением обнаружила, что за стеной был пропавший из ее квартиры кот.

«Он пропал неделю назад, и мы уже не надеялись его найти. Честно говоря, даже в мыслях не было, что в стене застрял именно он. Было вообще не важно, чей там кот, важно было его спасти», — поделилась чебоксарка, поблагодарив всех неравнодушных, кто проявил участие в спасении питомца.

Ранее в Белокурихе кот Симсон четверо суток сидел на дереве, пока его не спас пожарный.

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