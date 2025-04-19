Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине предложили штрафовать тренеров за русский язык

Комментатор Бебех предложил штрафовать тренеров за использование русского языка
close
РИА Новости

На Украине предложили штрафовать футбольных тренеров за использование русского языка во время матча. С таким заявлением выступил украинский комментатор Роман Бебех, который подверг критике главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского.

«Я думаю, если контрольно-дисциплинарный комитет будет штрафовать наших тренеров за русский язык, в следующий раз они задумаются, что они делают. Если мы говорим, что спорт важен, что спорт — это пропаганда правильных ценностей, то русский язык на спортивных соревнованиях — это пропаганда говна», — заявил он в прямом эфире УПЛ ТВ.

18 апреля киевский клуб играл с другой столичной командой — «Оболонь-Бровар» — в 25-м туре чемпионата Украины. Поединок завершился победой «Динамо» со счетом 3:0, а по ходу встречи Шовковский давал подсказки своим футболистам на русском языке, что и вызвало негодование Бебеха.

Киевское «Динамо» — лидер турнирной таблицы украинского чемпионата. Команда набрала 63 очка в 25 матчах. Ближайший преследователь — «Александрия» — отстает от шесть баллов, а замыкает тройку лидеров «Шахтер», который набрал 53 очка и имеет матч в запасе.

Ранее в России двух футболистов пожизненно дисквалифицировали за договорной матч.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами