На Украине предложили штрафовать тренеров за русский язык

На Украине предложили штрафовать футбольных тренеров за использование русского языка во время матча. С таким заявлением выступил украинский комментатор Роман Бебех, который подверг критике главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского.

«Я думаю, если контрольно-дисциплинарный комитет будет штрафовать наших тренеров за русский язык, в следующий раз они задумаются, что они делают. Если мы говорим, что спорт важен, что спорт — это пропаганда правильных ценностей, то русский язык на спортивных соревнованиях — это пропаганда говна», — заявил он в прямом эфире УПЛ ТВ.

18 апреля киевский клуб играл с другой столичной командой — «Оболонь-Бровар» — в 25-м туре чемпионата Украины. Поединок завершился победой «Динамо» со счетом 3:0, а по ходу встречи Шовковский давал подсказки своим футболистам на русском языке, что и вызвало негодование Бебеха.

Киевское «Динамо» — лидер турнирной таблицы украинского чемпионата. Команда набрала 63 очка в 25 матчах. Ближайший преследователь — «Александрия» — отстает от шесть баллов, а замыкает тройку лидеров «Шахтер», который набрал 53 очка и имеет матч в запасе.

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