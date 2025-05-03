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Лидер брянской ОПГ Емеля Одесский мог сбежать на Украину

SHOT: один из лидеров брянской ОПГ Емельянов мог сбежать на Украину
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Telegram-канал «SHOT»

Один из лидеров брянской ОПГ Николай Емельянов, известный под прозвищем Емеля Одесский, мог сбежать на Украину, чтобы скрыться от правосудия. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, ОПГ во главе с Емельяновым занималась заказными убийствами авторитетных лиц. В частности, по данным журналистов, члены группировки ликвидировали воров в законе Бориса Петрушина и Мераба Табагуа, а также местного авторитета Андрея Бадия. Всего на счету ОПГ более 60 убийств в Брянской, Калужской и Смоленской областях, отметили авторы материала.

SHOT добавил, что деятельность брянской ОПГ разоблачили в 2009 году. Тогда правоохранители задержали одного из киллеров, который начал сотрудничать со следствием. Емельянов узнал о готовящемся задержании, после чего выехал из России.

«Емельянов... сейчас может скрываться в одной из европейских стран по поддельным документам — именно этот вариант считают приоритетным силовики, ведущие расследование его дела», — говорится в материале.

В апреле в СК России сообщили, что правоохранители задержали 18 членов ОПГ, которая вымогала деньги у предпринимателей в Находке Приморского края. В следственном органе отметили, что все участники банды стали фигурантами уголовного дела.

Ранее члены старейшей ОПГ Москвы попросились на СВО.

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