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В Приморье задержали участников ОПГ по обвинению в вымогательстве

В Приморье задержали 18 членов ОПГ, вымогавшей деньги у предпринимателей
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Правоохранители задержали 18 членов организованной преступной группы (ОПГ), которая вымогала деньги у предпринимателей в Находке Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморью.
Там отметили, что все члены банды стали фигурантами уголовного дела.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — отмечается в сообщении.

Следствие выяснило, что с февраля 2024 года по март 2025 года трое местных жителей создали в Находке организованную преступную группу и вовлекли в нее еще 15 человек. Злоумышленники угрожали бизнесменам оружием и требовали деньги. Предприниматели под угрозой расправы передавали членам ОПГ требуемые суммы. Путем вымогательства правонарушители получили более 2,5 млн рублей.

Силовики провели обыски в местах проживания фигурантов дела и в офисах ОПГ. Были изъяты деньги, банковские карты, телефоны, наркотики, а также боевое оружие и патроны.

25 ноября сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Создание преступного сообщества» в отношении теневого «короля» Сочи Рубена Татуляна.

По данным Telegram-канала 112, Татулян в 1998 году создал настоящую криминальную империю, в которую лично набирал и вооружал бандитов. Его многоступенчатая ОПГ занималась рэкетом, рейдерскими захватами и грабежом. В числе преступных деяний группировки упоминается захват пансионата «Весна» путем угрозы жизни. За рубеж Татулян бежал после 2017 года из-за начала уголовного преследования. Суд конфисковал принадлежащие Татуляну 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тыс. кв. м и стоимостью более 3,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе в 2024 году задержали более 300 лидеров и участников ОПГ.

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