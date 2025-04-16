Члены старейшей ОПГ Москвы попросились на СВО

Прокуратура запросила для членов Таганской ОПГ от 23 до 25 лет колонии

Почти все из десяти судимых сейчас за членство в старейшей московской ОПГ «Таганские» просили, чтобы их отправили на СВО. Об этом заявил в своем последнем слове на слушаниях в Мосгорсуде подсудимый Дмитрий Юхневич.

«Мы все, большинство, написали [заявления] на войну. Не пускают», — сообщил он.

Подсудимые и их защитники также возмутились суммами исков о возмещении материального и морального ущерба, которые им предъявили потерпевшие, — более 1 млрд рублей.

«Откуда такие деньги <...> Откуда такая сумма нарисовалась, откуда, я просто не могу понять?» — заявил Юхневич.

Обвиняемые также не признали свою вину и назвали несоразмерными сроки, которые им предъявили.

Прокуратура 16 апреля запросила для участников ОПГ от 23 до 25 лет лишения свободы. «Таганским» инкриминировались организация преступного сообщества и участие в нем, бандитизм, убийства, вымогательство и незаконный оборот оружия.

27 марта коллегия присяжных вынесла им обвинительный вердикт. Суд огласит приговор в мае.

Ранее суд арестовал имущество предполагаемых членов Таганской ОПГ на сумму около 200 млн рублей.