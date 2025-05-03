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Госдума рассмотрит законопроект об ответственности для дропперов

Володин: ГД приоритетно рассмотрит законопроект об ответственности для дропперов
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по государственному строительству и законодательству законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Володин отметил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Законопроектом предлагается привлекать к уголовной ответственности лиц, которые помогают кибермошенникам в выводе похищенных средств через электронные средства платежа. За совершение таких преступлений будет грозить вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Володин уточнил, что разработанные меры дополнят систему норм, направленных на борьбу с кибермошенниками, работающими через цепочку соучастников. Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит лучше защищать россиян и их средства.

Накануне стало известно, что правительство внесло соответствующий законопроект в Государственную думу. Корректировки предлагается внести в статью 187 Уголовного кодекса России («Неправомерный оборот средств платежей»).

Ранее в Госдуме объяснили, почему важно уголовно наказывать дропперов.

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