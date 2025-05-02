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В Госдуме предложили наказывать дропперов

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для дропперов
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Правительство внесло в Государственную думу законопроект, которым предлагается установить уголовную ответственность сроком до 6 лет лишения свободы для дропперов. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести корректировки в статью 187 Уголовного кодекса России («Неправомерный оборот средств платежей»).

В документе прописано, что передача из корыстных целей полученного электронного средства платежа и доступа к нему другому человеку для осуществления незаконных операций наказывается лишением свободы до 3 лет или штрафом от 100 до 300 тысяч рублей и другими санкциями.

Такое же наказание предлагается установить за осуществление неправомерных операций с применением электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах.

За получение либо передачу в корыстных целях электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, не являющимся клиентом банка, для осуществления незаконных действий либо приобретение электронного средства платежа или доступа к нему для будущей их передачи из корыстной заинтересованности предлагается установить наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме объяснили, почему важно уголовно наказывать дропперов.

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