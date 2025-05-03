Опасность атаки беспилотников отменена в Новороссийске спустя четыре часа

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменена в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«На территории Новороссийска отменен сигнал атаки БПЛА», — написал чиновник.

Опасность была объявлена в 5:52 по московскому времени, она продлилась почти четыре часа.

По данным Telegram-канала Baza, в результате атаки дронов в Новороссийске пострадала семья из четырех человек. Детям пять и девять. Семья проживает в Ростовской области, в Новороссийск прибыла на майские праздники.

По данным SHOT, силы противовоздушной обороны в ночь на 3 мая сбили 70 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Краснодарским краем, Ростовской областью и Крымом. Первая атака была зафиксирована около 01:00 в Крыму, несколько взрывов произошло в Феодосии и Керчи.

Ранее момент атаки украинского беспилотника на дом в Новороссийске попал на видео.