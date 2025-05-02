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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр РФ: в Москве из-за заморозков объявили оранжевый уровень опасности
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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Оранжевый уровень погодной опасности объявили на территории Москвы в связи с возможными заморозками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По словам источников агентства, особый режим будет действовать с 21:00 мск 2 мая до 7:00 мск 3 мая.

В ходе беседы с журналистами синоптики отметили, что оранжевый уровень опасности является предпоследним в колористической шкале погодных предупреждений. Его объявляют, когда существует опасность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.

При этом в течение дня 2 мая в российской столице прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит от +7°C до +9°C, что более чем на 6°C ниже нормы для текущего времени года.

«Ожидается также сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15 м/с», — говорится в материале.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ночь на 3 мая в Москве прогнозируются заморозки и гололедица. Как он сказал, температура воздуха в темное время суток может опуститься до -3°C. Однако уже днем столбики термометров будут показывать +10-13°C, подчеркнул метеоролог.

Ранее в столичном регионе десятки машин получили повреждения из-за деревьев, рухнувших на фоне снегопада.

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