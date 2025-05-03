В Харьковской области рассказали о ремонте домов, поврежденных ВСУ

Специалисты ремонтируют поврежденные во время атак дома в подконтрольной РФ части Харьковской области, несмотря на новые удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил начальник Двуречанского территориального управления российской администрации Купянского района Константин Величко.

По его словам, власти стараются выделять людей, которые помогают жителям ремонтировать крыши и окна в домах.

«У нас дом один остался, тот, который пострадал, там очень много нужно [для восстановления]. Мы там окна заделали, остальное пока в процессе», — подчеркнул Величко.

Чиновник добавил, что все необходимые для ремонта материалы имеются.

Как сказал Величко, специалисты восстанавливают жилые дома, несмотря на продолжающиеся обстрелы ВСУ. Был случай, когда украинский беспилотник пытался атаковать людей, ремонтировавших крышу одного из зданий. В результате рабочим пришлось спрыгивать с большой высоты на землю.

«Очень часто дроны на людей «охотятся», практически им разницы нет, что мирные, что военные», — резюмировал чиновник.

3 мая глава российской администрации Купянского района Александр Капленко заявил, что беспилотники ВСУ в апреле атаковали 34 жилых дома в подконтрольной РФ части Харьковской области.

Ранее украинский дрон врезался в дом 80-летней пенсионерки на подконтрольной РФ территории Харьковской области.