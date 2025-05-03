В Новороссийске сбитый дрон повредил резервуары на зерновом терминале

В Новороссийске обломки дрона повредили три резервуара на зерновом терминале

В Новороссийске обломки сбитого украинского беспилотного летательного аппарата повредили три резервуара на зерновом терминале. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших. В настоящий момент пожарные тушат огонь в терминалах.

Также Кондратьев сообщил, что в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в Новороссийске повреждены три многоквартирных жилых дома. Пострадали четыре человека: двое взрослых и два ребенка. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным Telegram-канала SHOT, силы противовоздушной обороны в ночь на 3 мая сбили 70 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Краснодарским краем, Ростовской областью и Крымом. Первая атака была зафиксирована около 01:00 в Крыму, несколько взрывов произошло в Феодосии и Керчи.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее момент атаки украинского беспилотника на дом в Новороссийске попал на видео.