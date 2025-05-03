На эмигрировавшего иноагента Плющева могут завести уголовное дело

В отношении журналиста Александра Плющева (признан в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело из-за неоднократного нарушения законодательства о маркировке публикаций лиц, признанных иностранными агентами. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас в отношении Плющева проводится проверка. Он уже трижды был оштрафован из-за отсутствия маркировки иностранного агента в интернет-публикациях. При этом последний штраф публицисту приходил в январе 2024 года.

Александр Плющев был признан иноагентом в октябре 2022 года. С 1994 по 2022 год он являлся сотрудником радиостанции «Эхо Москвы», где вел авторские и новостные программы. В настоящее время журналист занимается развитием собственного YouTube-канала The Breakfast Show и проживает в Вильнюсе, куда эмигрировал в 2022 году.

До этого в суд Москвы поступили дела журналистов из-за отсутствия маркировки иноагента в постах «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее блогер и вице-спикер Госдумы поспорили об иноагентах.