Блогер и вице-спикер Госдумы поспорили об иноагентах

Команда проекта «Телега Online» представила первый выпуск молодежного политического ток-шоу «Честный спор», в рамках которого блогер-миллионник Николай Соболев и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов спорили на тему иноагентов.

Шоу представляет собой дебаты в формате «за» или «против». В каждом выпуске 3 раунда: презентация позиций (участники озвучивают свои аргументы), экспертное погружение (секунданты усиливают доводы спикеров) и позиция таинственного судьи (финальные заявления и подведение итогов). Таинственный судья, чья личность раскрывается только в конце, оценивает выступление. Победитель определяется по результатам голосования зрителей и оценок судьи.

В первом выпуске на стороне блогера Соболева выступили журналист Сергей Изотов и блогер Жора GRPZDC. Со стороны Чернышова была актриса и общественный деятель Яна Поплавская и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По словам создателей, шоу призвано разрушить стереотип о невозможности конструктивного диалога между оппонентами с разными взглядами.