Суд рассмотрит дела журналистов из-за отсутствия в постах «ВЧК-ОГПУ» маркировки иноагента

Таганский суд Москвы рассмотрит протоколы об административном правонарушении в отношении иноагентов — адвоката Николая Полозова (признан в РФ иностранным агентом), журналистов Ольги Чураковой, Алексея Ковалева (признан в РФ иностранным агентом) и Дениса Константинова, одного из администраторов Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) Александра Шварева. Им вменяют отсутствие маркировки иноагента в публикациях, передает ТАСС.

По данным информагентства, даты судебных заседаний по рассмотрению этих протоколов пока не назначены.

До этого сообщалось, что Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» стал недоступен в мессенджере. Telegram-канал был заблокирован в ночь на 7 апреля — предположительно, по решению суда. Авторов канала ранее обвиняли в публикации разведывательных данных в пользу стран Запада, а также непроверенной информации за деньги.

4 декабря прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал за отсутствие маркировки иностранного агента одного из создателей Telegram-канала ВЧК-ОГПУ Андрея Шварева. Он работал журналистом «Росбалта». В конце 2019 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что полковник ФСБ вымогал миллионы с помощью Telegram-каналов.