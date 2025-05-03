Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Завершено расследование экс-главного кадровика МО РФ

ТАСС: завершено расследование по делу экс-главного кадровика МО РФ Кузнецова
close
Пресс-служба Министерства обороны России

Следователи завершили расследование по делу о взяточничестве бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна. Об этом пишет ТАСС.

«Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает более 40 томов», — рассказали в правоохранительных органах.

По версии следствия, Кузнецов за незаконную мзду организовал заключение госконтрактов между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и предпринимателем Левой Мартиросяном и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн рублей. При этом оба обвиняемых вину не признают.

Кузнецов был задержан 14 мая 2024 года. При обыске в его доме нашли 100 млн рублей, золотые монеты и предметы роскоши. Против бывшего генерала было заведено дело о получении взятки в особо крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мартиросян может получить такое же наказание за дачу взятки.

Ранее Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами