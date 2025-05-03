Завершено расследование экс-главного кадровика МО РФ

Следователи завершили расследование по делу о взяточничестве бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна. Об этом пишет ТАСС.

«Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает более 40 томов», — рассказали в правоохранительных органах.

По версии следствия, Кузнецов за незаконную мзду организовал заключение госконтрактов между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и предпринимателем Левой Мартиросяном и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн рублей. При этом оба обвиняемых вину не признают.

Кузнецов был задержан 14 мая 2024 года. При обыске в его доме нашли 100 млн рублей, золотые монеты и предметы роскоши. Против бывшего генерала было заведено дело о получении взятки в особо крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мартиросян может получить такое же наказание за дачу взятки.

Ранее Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке.