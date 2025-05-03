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Эксперт заявил, что Западная Европа подвергается украинизации

Аналитик Кошкович: украинизация Европы продолжается, ее не остановить
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Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте в соцсети X заявил, что Западная Европа продолжает украинизироваться.

«Я видел, как этот процесс (украинизация. — «Газета.Ru») происходил в Киеве в период с 2014 по 2022 год, и знал, что он закончится трагедией. То же самое касается Северной и Западной Европы», — поделился эксперт.

Он выразил сомнение в том, что этот процесс можно остановить, однако понадеялся, что этому процессу могут сопротивляться в Польше.

До этого в ООН заявили, что закон Украины «О национальных меньшинствах» 2022 года дискриминирует русскоязычное население, носителей армянского языка и цыган в сравнении с меньшинствами, которые говорят на языках Европейского союза.

19 апреля украинский комментатор Роман Бебех предложил штрафовать футбольных тренеров за использование русского языка во время матча.

Ранее на Украине языковую активистку дернули за волосы после требований выключить русскую музыку.

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