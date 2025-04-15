Украинка пошла под суд из-за танцев дочери под российскую музыку

Суд в Ровенской области Украины привлек к административной ответственности местную жительницу, чья дочь снимала, как танцует под российскую музыку, и выкладывала видеоролики на видеохостинг YouTube. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Женщина признала вину и заявила, что объясняла девочке, что слушать российскую музыку нельзя, но та ее не послушала. В итоге суд привлек украинку к административной ответственности по статье об уклонении от родительских обязанностей, но ограничился предупреждением.

В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя петицию о запрете песен на русском языке, заявил, что в международном праве и в украинском законодательстве нет правовых оснований для подобного ограничения. Однако он добавил, что для информационной и национальной безопасности страны нормативную базу необходимо усовершенствовать. Глава правительства поручил минкультуры, минцифры и минюсту проработать этот вопрос.

Ранее на Украине языковую активистку дернули за волосы после требований выключить русскую музыку.