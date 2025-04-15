Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинка пошла под суд из-за танцев дочери под российскую музыку

В Ровенской области женщину осудили за танцы дочери под российскую музыку
close
РИА Новости

Суд в Ровенской области Украины привлек к административной ответственности местную жительницу, чья дочь снимала, как танцует под российскую музыку, и выкладывала видеоролики на видеохостинг YouTube. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Женщина признала вину и заявила, что объясняла девочке, что слушать российскую музыку нельзя, но та ее не послушала. В итоге суд привлек украинку к административной ответственности по статье об уклонении от родительских обязанностей, но ограничился предупреждением.

В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя петицию о запрете песен на русском языке, заявил, что в международном праве и в украинском законодательстве нет правовых оснований для подобного ограничения. Однако он добавил, что для информационной и национальной безопасности страны нормативную базу необходимо усовершенствовать. Глава правительства поручил минкультуры, минцифры и минюсту проработать этот вопрос.

Ранее на Украине языковую активистку дернули за волосы после требований выключить русскую музыку.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами