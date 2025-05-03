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Волгоградским заключенным дали необычное поощрение за хорошее поведение

Заключенных волгоградских колоний выпустили посмотреть Мамаев Курган
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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Заключенных волгоградских колоний выпустили посмотреть Мамаев Курган за хорошее поведение. На это обратило внимание издание «Осторожно, новости».

«Акция прошла в рамках празднования Дня Весны и Труда для заключенных колонии-поселения (исправительные колонии №5 и №12) и лечебно-исправительного учреждении №15. В качестве поощрения «за примерное поведение», и для «патриотического, нравственного и исторического воспитания» им позволили в сопровождении сотрудников выехать в город», — сообщило издание.

«Положительно характеризуемые» заключенные смогли посетить памятники Великой Отечественной войны на Мамаевом Кургане и прогулялись по набережной Волги.

В январе во Франции заключенный сбежал из-под стражи во время музейной экскурсии.

28-летнему мужчине, осужденному за тяжкое преступление, удалось принять участие в этой поездке, несмотря на запрет прокуратуры.

Ранее обвиняемый попросился в туалет и сбежал из суда в Подмосковье.

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